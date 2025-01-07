البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفتحت الكاتدرائية المرقسية أبوابها منذ الصباح لاستقبال المسئولين ورجال الدولة لتهنئة البابا تواضروس بالعيد.

ويستقبل البابا الكهنة والأساقفة وأبناء الكنيسة القبطية للتهنئة وسط أجواء احتفالية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، احتفالات عيد الميلاد المجيد 2025، إذ استقبله الحاضرون بالأعلام والترحيب، في مقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الرئيس التهنئة للبابا تواضروس وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: «كل عام وأنتم طيبون وقداسة البابا بخير وسلام وإحنا كلنا بخير وسلام».

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