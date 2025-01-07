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موعد ومكان جنازة الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن

11:51 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

حزب حماة الوطن

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كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب حماة الوطن، موعد ومكان جنازة رئيس الحزب الفريق جلال هريدي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء أمس.

وبحسب بيان الحزب، فإنه ستقام صلاة الجنازة على الفريق جلال هريدي عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، على أن يتم تشييع جثمانه بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

ويعد الفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية، وشارك في العدوان الثلاثي علي مصر وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

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حزب حماة الوطن الفريق جلال هريدي صلاة الجنازة
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