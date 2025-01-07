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3 قرارات جديدة بشأن مواعيد مترو الخط الثالث اليوم.. أحدها يخص مباراة الأهلي

11:42 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

محطات مترو الخط الثالث

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كتب- محمد نصار:

تطبق الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث"، 3 قرارات جديدة خاصة بالمواعيد والاشتراكات اليوم الثلاثاء.

إغلاق مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث

تغلق الشركة، مكاتب الاشتراكات اليوم الثلاثاء 7 يناير في تمام الساعة 3 مساءً مع العودة للتشغيل يوم الأربعاء 8 يناير.

15 دقيقة زمن التقاطر

توفر الشركة اليوم الثلاثاء فقط، قطار كل 15 دقيقة، بالتناوب بين محطة مدينة المعرفة ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

استعدادات المترو لمباراة الأهلي وسموحة

توفر الشركة اليوم قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد مباراة الأهلي وسموحة وذلك من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور.

وبالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، يكون الوقت بين كل قطار والآخر 9 دقائق.

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