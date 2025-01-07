حالة الطقس.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وأمطار بهذه المحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار نسبي في حالة الطقس على أغلب الأنحاء بداية من اليوم.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تبقى الشبورة المائية صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص الأمطار الخفيفة تنحسر على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وتابعت: تسجل الحرارة على القاهرة 21 درجة والمناطق الجنوبية 22 إلى 24 درجة والسواحل الشمالية 20 درجة، بينما تظل الحرارة الصغرى بين 7 و11 درجة".

اقرأ أيضا:

6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحالات التجارية.. تعرف عليها

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة الزلازل والنشاط البركاني.. "شراقي" يكشف توقعاته بشأن تضاريس منطقة سد النهضة