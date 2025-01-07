نشرة التوك شو| الرئيس السيسي يشارك أقباط مصر احتفلاتهم بعيد الميلاد المجيد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الرئيس السيسي: أتعامل مع كافة الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا كدولة وأنا كإنسان مسئول عنكم أتعامل مع كل الأمور بشرف بأمانة بنزاهة كبيرة.

وأضاف: "بقولكم كدا لأن لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم، والحمدلله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة".

عمرو أديب: كلمة الرئيس بكاتدرائية ميلاد المسيح تتجاوز مجرد التهنئة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وُجِّهت إلى جميع المصريين.

وأوضح "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر" مساء الاثنين، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس تتجاوز مجرد التهنئة، حيث تحمل العديد من الرسائل السياسية المهمة.

"موتوا بغيظكم".. أحمد موسى لأعداء الوطن: إحنا مسلمين ومسيحيين حاجة واحدة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً: "إحنا مش أي بلد وإحنا مش أي شعب، والقيادة اللي عندنا مش موجودة في أي مكان، وربنا يحفظ مصر وأبنائها وشعبها من كل مكروه أو سوء".

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، علق موسى، على مشاركة الرئيس السيسي، في احتفالية عيد الميلاد المجيد، قائلاً: مشهد لن تجدوه إلا في مصر، وربنا يزيد المحبة والود والرخاء بيننا جميعًا.

متحدث الصحة: فيروس HMPV ليس جديدًا ومعدلات انتشاره متوسطة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس HMPV (الميتانيمو البشري) ليس فيروسًا جديدًا، حيث تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، مما يعني أنه موجود منذ أكثر من 24 عامًا.

وأوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا الفيروس لا يثير قلقًا مبالغًا فيه، إذ أن معدل انتشاره متوسط مقارنة بالفيروسات التنفسية الأخرى.

نجدة الطفل تحذر من صفحات تبني الأطفال مقابل المال

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط رصد عددًا من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدمات تبني الأطفال مقابل مقابل مادي.

وأوضح "عثمان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم توجيه بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة.

السجيني: ملتزمون بتعديل قانون الإيجار القديم في 2025

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم.

وزير الصحة: معدلات الإنجاب في بورسعيد تقارب المعدلات الأوروبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن خفض معدلات النمو السكاني جزء من مسئولية وزارة الصحة والسكان وهناك اجتماعات دائمة، مطمئنًا المواطنين، قائلًا: "هناك خطة لوزارة الصحة لتخفيض النمو السكاني ومعدل الإنجاب الكلي في مصر، النشاط كان قادر للوصول لأول مرة في تاريخ مصر 2.5 معدلات الإنجاب".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الغربية والإسكندرية من أفضل الأرقام بشأن معدل الإنجاب المرغوب به، وفي المقابل هناك عدد من المحافظات عالية في معدلات الإنجاب منها مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديدة.