متحدث الصحة: خطر المضاد الحيوي على المصريين أعظم من الفيروسات

كتب- حسن مرسي:

طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، المصريين بشأن انتشار الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للهلع.

أوضح حسني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ودخول المستشفيات ومعدلات الوفيات حاليًا أقل مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد أن الفيروسات المنتشرة حاليًا، مثل فيروس الميتانيمو البشري، تتسبب في أعراض شبيهة بأعراض البرد العادي، مثل سيلان الأنف والسعال واحتقان الحلق، وقد تكون أكثر حدة لدى بعض الفئات العمرية، خاصة الأطفال وكبار السن.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن انتقال هذه الفيروسات يتم بنفس الطريقة التي تنتشر بها الفيروسات التنفسية الأخرى، من خلال الرذاذ الناتج عن العطس والسعال أو الملامسة المباشرة للأشخاص المصابين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن معدلات انتشار هذه الفيروسات تزداد بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء.

ونصح المتحدث الرسمي بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية، خاصة المضادات الحيوية، مؤكدًا أن المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات، وأن الإفراط في استخدامها يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

بدوره، أشار الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إلى أهمية الاهتمام بالوقاية من الأمراض الفيروسية من خلال اتباع نمط حياة صحي، وتعزيز المناعة، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

وأكد أن الأمصال لا توفر حماية كاملة من الإصابة بالفيروسات، ولكنها تساعد في تقليل شدة الأعراض وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات.

وشدد أستاذ الكبد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل غسل الأيدي بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الفيروسية.