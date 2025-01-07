اتحاد الغرف السياحية: لجنة للتحقيق في بيع الغرف الفندقية بأسعار أقل من التكلفة

كتب- حسن مرسي:

أكد حسام الشاعر، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أوضح الشاعر أن بعض المنشآت تلجأ إلى تقليل مستوى الخدمات أو إلغاء بعض الزيارات للسياح، مما يؤدي إلى خفض سعر الحجز.

وأكد أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الصورة السياحية لمصر.

وأضاف عضو الإتحاد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين تجربة السياح في مصر، حيث يعمل الإتحاد على رفع مستوى الجودة وتقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات الزوار.

تأتي هذه الخطوة للكشف عن حالات بيع الغرف الفندقية بأسعار تقل عن تكلفتها، حيث سيتم تحويل أصحاب المنشآت المخالفة إلى التحقيق، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المنشأة المعنية.