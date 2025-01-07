أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 12 يناير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

الأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الخميس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

الجمعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

السبت والأحد

نشاط رياح