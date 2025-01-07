بعد زيادة الزلازل والنشاط البركاني.. "شراقي" يكشف توقعاته بشأن تضاريس منطقة سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن توقعاته بشأن التغيرات الجيولوجية لمنطقة سد النهضة بعد زيادة النشاط الزلزالي بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة والتي أعقبها إنفجارات بركانية.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن النشاط الزلزالي لمنطقة سد النهضة زاد بنسبة كبيرة وصلت إلى 300% لفترة ما قبل بناء السد، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تكون السعة التخزينية للمياه والبالغ كمياتها 60 مليار متر مكعب قد تكون سببًا في تسرب المياه ما بين الصخور ونشاط حركة الزلازل.

وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة تم رصد أعداد كبيرة للنشاط الزلزالي بالمنطقة حيث أنه من يوم 21 ديسمبر 2024 وحتى اليوم 7 يناير وقع ما يقرب من 154 زلزالًا متفاوت القوة موضحًا أنها لم تؤثر على السد حتى الآن لكنها توحي بأنه من المحتمل زيادة النشاط الزلزالي خلال الفترة المقبلة الأمر الذي ينذر بكارثة حال إنهيار السد.

وتطرق شراقي للحديث عن الإنفجارات البركانية التي شهدتها منطقة السد خلال الفترة الأخيرة، وقال إن النشاط البركاني يتناسب طرديًا مع النشاط الزلزالي حيث أن الزلازل تتسبب في توسيع الشقوق والفوالق الأرضية وتعطي الفرصة للآفا البركانية المخزونة في جوف الأرض للخروج.

وأشار "شراقي"، إلى أن الأراضي الإثيوبية تحتوي على ما يقرب من 59 بركان خامد منذ آلاف السنين لافتا إلى أن البركان الأخير وقع بجوار أحدهم ويسمى "منتالي".

واختتم شراقي حديثه منوها بأنه من الوارد زيادة عدد الإنفجارات البركانية الخامدة خلال الفترة المقبلة.