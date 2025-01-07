حدث في منتصف الليل| الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. وتحذير من صفحات تبني الأطفال

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي. وكان أبرزها ما يأتي:

نجدة الطفل تحذر من صفحات تبني الأطفال مقابل المال

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط رصد عددًا من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدمات تبني الأطفال مقابل مقابل مادي.

أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الميلاد بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، والذي يوافق عيد الميلاد المجيد.

السجيني: ملتزمون بتعديل قانون الإيجار القديم في 2025

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم.

الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة جدًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الوعي لدى المصريين ضخم ويجعل لديهم استعدادا لمواجهة أي شيء داخل مصر وخارج مصر

الرئيس السيسي: أتعامل مع كافة الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا كدولة وأنا كإنسان مسئول عنكم أتعامل مع كل الأمور بشرف بأمانة بنزاهة كبيرة.

الرئيس السيسي: إيماننا بالله هو الأساس ونحن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل حاجة بتحصل بيد ربنا، وعلينا الأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا، وأول الأسباب محبتنا لبعضنا كلنا.

زاهي حواس يكشف الموعد المتوقع لافتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، تفاصيل استعدادات الحكومة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير.