عمرو أديب: كلمة الرئيس بكاتدرائية ميلاد المسيح تتجاوز مجرد التهنئة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وُجِّهت إلى جميع المصريين.

وأوضح "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر" مساء الاثنين، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس تتجاوز مجرد التهنئة، حيث تحمل العديد من الرسائل السياسية المهمة.

وأشار أديب، إلى أن الرئيس تناول خلال كلمته حالة القلق السائدة، موضحًا أنه ليس قلقًا من التهديدات الخارجية، رغم وجودها، مؤكدًا أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات مكثفة وإنفاق أموال ضخمة تهدف إلى إقناع المصريين بأن بلادهم قد تشهد سيناريو مشابهًا لما حدث في سوريا.

ونوه الإعلامي إلى أن هذه الموجة من القلق انتهت بعد أن انصرف الناس عنها، مما دفع تلك الجهات للبحث عن سيناريوهات جديدة للترويج لنفس الفكرة.

وأكد أن قلقه على مصر دائمًا ما يكون من الداخل، حيث قال: "مصر أي حاجة ممكن تجرى فيها من جوَّه"، مشيرًا إلى أن سقوط النظام السوري كان نتيجة للتدهور الداخلي قبل أن يتأثر بالعوامل الخارجية.

وأضاف أديب: "الهزيمة لا تأتي من الخارج، سر قوة مصر في داخلها، في المواطن اللي بيصحى من الفجر يطلع العيش السخن للناس، في الجندي اللي واقف على الحدود بيحميها، مصر مش سويسرا لكن رصيد الرضا والمحبة فيها مش بيخلص".

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