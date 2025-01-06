المستشارة أمل عمار تستقبل وفدًا من القاضيات.. وتؤكد المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبي

المستشارة أمل عمار تستقبل وفدًا من القاضيات

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس، وفد من القاضيات لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس وللتعرف على جهود المجلس في ملف تمكين المرأة.

كما تقدم وفد القاضيات بالتهنئة إلى كل من المستشارة مروة بركات والمستشارة ماريان قلدس لتوليهما منصب عضوتا المجلس.

وفى كلمتها رحبت المستشارة أمل عمار، بالقاضيات وأكدت على أن المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها إلى المواقع القيادية، حيث شهد هذا العصر القرار التاريخي لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حين وجه وزير العدل السابق المستشار عمر مروان بالاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن ذلك القرار الذي جاء بعد نضال لأكثر من ٧٠عام و تحقق في العهد الذهبي والذي سوف يتوج بتعين أول دفعات بدأ من أول السلم القضائي هذا العام لتستمر النجاحات.

كما ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي في التعاون مع وزارة العدل خلال فترة رئاستها للمجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.

ضم وفد القاضيات كل من القاضية سوزان عبدالرحمن رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة والقاضية نانسي حبيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة والقاضية حسناء شعبان رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والقاضية حنان شعراوي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

والقاضية رشا منصور رئيس محكمة حلوان الإبتدائية والقاضية داليا النمكي محام عام أول نيابة الأسرة العليا، القاضية إيمان الإمام رئيس الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والقاضية رشا محفوظ رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزاره العدل والقاضية هيام حفيظ رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف بني سويف.

والقاضية داليا عبد الملك المفتش القضائي الأول بوزارة العدل و القاضية مها عليوي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة والقاضية سارة عدلي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة والقاضية رانيا الطيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية سالي الصعيدي رئيس الجنايات بمحكمة جنايات القاهرة.

والقاضية سحر نعمه الله رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضية مشيرة عواض رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا والقاضية أسماء عبدالجليل محام عام أول بنيابة الأموال العامة والقاضية إيمان القمري محام عام بمكتب النائب العام.

والقاضية إيمان مهنا رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف طنطا والقاضية رحاب الشيمي مستشار بمحكمة القاهرة الإقتصادية والقاضية إيريني زياده محام عام بمكتب الحماية القضائية للطفل بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة و القاضية منار عبد الباسط رئيس نيابة بالنيابة العامة والقاضية أماني موسي رئيس نيابة بالنيابة العامة والقاضية دعاء الحداد بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية والقاضية انچي حسين رئيس نيابة بالنيابة العامة والقاضية آيات خلف رئيس محكمة بمكتب فني محكمة النقض والقاضية هند مهران رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الإقتصادية والقاضية أسماء البيومي رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الإقتصادية.