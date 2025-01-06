الجيزة: تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الفتاكة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تقديم الدعم المجاني للمربين في مختلف القرى التابعة للمحافظة، وذلك ضمن الحملات التوعوية والإرشادية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية.

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تقديم الدعم المجاني للمربين في مختلف القرى التابعة للمحافظة، وذلك ضمن الحملات التوعوية والإرشادية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية.

حملات توعوية وإرشادية في إطار المبادرة الرئاسية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية الريف المصري، حيث يتم توجيه القوافل البيطرية لمراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم اللازم للمربين.

وكشف تقريرًا تلقاه المهندس عادل النجار، عن جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث تم تحصين 168,415 رأس ماشية ضد عدة أمراض مثل الحمى القلاعية، الوادي المتصدع، الجلد العقدي، وجدري الضأن والتسمم الدموي، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

مكافحة إنفلونزا الطيور

وفي مجال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم سحب عينات من 36 مزرعة للتأكد من خلوها من المرض، بالإضافة إلى تحصين 36,600 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وكذلك إجراء تقصي لـ23 منزلًا آخر.

محافظ الجيزة: تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد أمراض فتاكة ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال إدارة المجازر، تم إصدار 320 تصريحًا جديدًا لذبح 324,000 طائر، ليصل إجمالي مذبوحات الدواجن إلى 1,932,300 طائر، بالإضافة إلى ذبح 18,627 رأس ماشية بالمجازر الحكومية، مما يساهم في توفير اللحوم والدواجن للأسواق.

واستمرت جهود تحسين السلالات، حيث تم عمل اختبارات لعدد 2,323 رأس ماشية للكشف عن مرض البروسيلا، وتحصين 523 رأسًا من الماشية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للدرن على 2,017 رأس من الجاموس والأبقار.

وفي إطار تعزيز الوعي الصحي البيطرى، تم عقد 400 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، ومرض السعار.

وتم ترقيم وتأمين 2,000 رأس ماشية وتنفيذ 44 قافلة علاجية مجانية، أسفرت عن علاج 41,869 رأس ماشية.

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