رئيسة القومي للمرأة تستقبل المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

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كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة ولمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة مؤكدة فخرها بجهود منظمة المرأة العربية العريقة لدعم تعزيز تمكين المرأة فى الدول العربية مؤكدة على إستمرار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والمنظمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فاديا كيوان على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين المنظمة والمجلس في عدة مجالات ومتطلعة نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة متمنية لرئيسة المجلس خالص التوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة.