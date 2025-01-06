وزير الصحة: معدلات الإنجاب في بورسعيد تقارب المعدلات الأوروبية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن خفض معدلات النمو السكاني جزء من مسئولية وزارة الصحة والسكان وهناك اجتماعات دائمة، مطمئنًا المواطنين، قائلًا: "هناك خطة لوزارة الصحة لتخفيض النمو السكاني ومعدل الإنجاب الكلي في مصر، النشاط كان قادر للوصول لأول مرة في تاريخ مصر 2.5 معدلات الإنجاب".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الغربية والإسكندرية من أفضل الأرقام بشأن معدل الإنجاب المرغوب به، وفي المقابل هناك عدد من المحافظات عالية في معدلات الإنجاب منها مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديدة.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم استخدام 29 مؤشر وتم تقسيم محافظات مصر لمعرفة المناطق والأماكن الحمراء التي بها زيادة سكانية، متابعًا: "تم وضع جداول ومناطق حمراء بها زيادة معدل الإنجاب ويتم وضع لها خطة لتقليل هذه المعدلات".

وتابع: "معدل الإنجاب في بورسعيد تقارب المعدلات الأوروبية"، لافتا إلى أن عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وزواج القاصرات من أهم مسببات الزيادة السكانية، مضيفًا: "نسعى للوصول إلى معدلات إنجابية معتدلة حتى لا نتعرض لما تتعرض له الصين واليابان".

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