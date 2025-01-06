نجدة الطفل تحذر من صفحات تبني الأطفال مقابل المال

كتبت- داليا الظنيني:

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط رصد عددًا من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدمات تبني الأطفال مقابل مقابل مادي.

وأوضح "عثمان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم توجيه بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة.

وأشار عثمان إلى أن هناك انتشارًا لصفحات تتبنى الأطفال مقابل المال، موضحًا أن هذا الأمر يعتبر جريمة تُدرج تحت عقوبة الإتجار بالبشر. وأضاف أن غالبية هذه الصفحات ليست سوى وسيلة للنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.

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