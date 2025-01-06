لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الميلاد بدرجات الحرارة

09:48 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الطقس
  • عرض 11 صورة
    الطقس (7)
  • عرض 11 صورة
    الطقس (6)
  • عرض 11 صورة
    الطقس (11)
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    الطقس (3)
  • عرض 11 صورة
    الطقس (8)
  • عرض 11 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 11 صورة
    الطقس (9)
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، والذي يوافق عيد الميلاد المجيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

454555

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل تعزيز التعاون المشترك

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .