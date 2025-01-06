أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الميلاد بدرجات الحرارة

بالصور.. كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تتزين استعدادًا لقداس

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، والذي يوافق عيد الميلاد المجيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي: