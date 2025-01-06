نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

(أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أول أسباب حماية بلادنا هو محبتنا لبعضنا البعض، وأن مخزون المحبة بين كل المصريين يزيد يوما بعد يوم، وأن حجم الوعي والفهم الموجود عند المصريين ضخم جدا، ويجعل المصريين لديهم الوعي في التعامل مع أي أمر سواء داخل مصر أو خارجها.

ووجه الرئيس السيسي - في كلمة مساء اليوم الاثنين خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط، وقال" كل عام وأنتم طيبين والجميع بخير وسلام".

وأضاف الرئيس السيسي: "عام سعيد وسنة بفضل الله سبحانه وتعالي أفضل من الأعوام السابقة"، لافتا إلى أنه يتابع كل الأمور وكافة ردود الأفعال، والقلق ربما يكون مبررا، وتابع:" أنا أحدث العالم من خلالكم، وأن الأعوام الماضية كان يوجد بها قلق ولكن كل الأمور مرت بسلام".

وقال الرئيس: "نحن لا ننسى وجود ربنا، يمكن حد ينسى مع الظروف ويتهيأ له أن الأمور ليست مسيطر عليها مش بينا احنا كبشر ولكن برب البشر، الدنيا ليست متروكة هكذا، نحن جميعا نؤمن بالله، ولا ننسى أن ربنا موجود ولا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء في الوجود إلا بأمر الله سبحانه وتعالى".

وأضاف: "ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يومًا عن يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار".

وتابع الرئيس: "نحن كدولة وأنا كانسان مسئول عنكم، أطمئنكم أنني أتعامل مع كل الأمور بشرف كبير وأمانة ونزاهة كبيرة، لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، لو أيده ملوثة بدم الناس خافوا على بلدكم، ولو أيده تأخذ أموال الناس خافوا على بلدكم.. والحمدلله مفيش حاجة من هذا موجودة".

وقال الرئيس السيسي في ختام كلمته: "مصر دولة كبيرة، وإن شاء الله الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا"، مؤكدا أن قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة واحترام كبيرفي قلبه ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحميه ويحميكم.

وعقب كلمته، توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع "خورس الشمامسة" بصحبة قداسة البابا تواضروس الثاني وسط أجواء من الفرحة سادت الجميع، وقدم قداسة البابا باقة من الزهور تعبيرا عن مشاعر المحبة والود للرئيس السيسي.