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"موتوا بغيظكم".. أحمد موسى لأعداء الوطن: إحنا مسلمين ومسيحيين حاجة واحدة

09:18 م الإثنين 06 يناير 2025

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً: "إحنا مش أي بلد وإحنا مش أي شعب، والقيادة اللي عندنا مش موجودة في أي مكان، وربنا يحفظ مصر وأبنائها وشعبها من كل مكروه أو سوء".

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، علق موسى، على مشاركة الرئيس السيسي، في احتفالية عيد الميلاد المجيد، قائلاً: مشهد لن تجدوه إلا في مصر، وربنا يزيد المحبة والود والرخاء بيننا جميعًا.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم الكثير والكثير من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة شديدة اللهجة، إلى أعداء الوطن، قائلاً: "موتوا بغيظكم، إحنا مسلمين ومسيحيين مع بعض حاجة واحدة، ومصر هتفضل بإذن الله على قلب رجل واحد، ومحدش أبدًا هيقدر يفرقنا".

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أحمد موسى عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح
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