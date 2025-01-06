الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة جدًا

كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الوعي لدى المصريين ضخم ويجعل لديهم استعدادا لمواجهة أي شيء داخل مصر وخارج مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أتعامل مع الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة، ومصر دولة كبيرة جدًا".

وأوضح أنه يتابع ما يحدث، والظروف الصعبة موجودة هذا العام والعام الذي سبقه، ولكن علينا أن نتذكر أن الرب موجود، وتابع: "نعلم جيًدا أن ربنا موجود ولا أحد يقدر أن يفعل أي شيء إلا بأمر الله".

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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