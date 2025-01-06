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قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

08:58 م الإثنين 06 يناير 2025

السيدة انتصار السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
هنأت السيدة الأولى، انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت عبرت صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،:"كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا".
كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد.

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قرينة الرئيس عيد الميلاد انتصار السيسي
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