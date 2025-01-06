قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأت السيدة الأولى، انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت عبرت صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،:"كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا".

كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد.

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