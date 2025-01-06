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الرئيس السيسي: إيماننا بالله هو الأساس ونحن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

08:57 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمد معروف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل حاجة بتحصل بيد ربنا، وعلينا الأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا، وأول الأسباب محبتنا لبعضنا كلنا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن حجم المحبة بين المصريين يزيد كل يوم عن يوم، وحجم الوعي والفهم الموجود لدى المصريين ضخم جدًا بيخليهم شايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي شئ ممكن يشوفوه جوا أو برا مصر".

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المحبة بين المصريين قداس عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية البابا تواضروس الثاني
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