الرئيس السيسي: إيماننا بالله هو الأساس ونحن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمد معروف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل حاجة بتحصل بيد ربنا، وعلينا الأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا، وأول الأسباب محبتنا لبعضنا كلنا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن حجم المحبة بين المصريين يزيد كل يوم عن يوم، وحجم الوعي والفهم الموجود لدى المصريين ضخم جدًا بيخليهم شايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي شئ ممكن يشوفوه جوا أو برا مصر".

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.