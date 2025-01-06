لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرئيس السيسي: أتعامل مع كافة الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة

08:34 م الإثنين 06 يناير 2025

الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا كدولة وأنا كإنسان مسئول عنكم أتعامل مع كل الأمور بشرف بأمانة بنزاهة كبيرة.

وأضاف: "بقولكم كدا لأن لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم، والحمدلله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة".

يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري

قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

كاتدرائية ميلاد المسيح عيد الميلاد الرئيس السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي: إيماننا بالله هو الأساس ونحن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش
* بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح