الرئيس السيسي: أتعامل مع كافة الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا كدولة وأنا كإنسان مسئول عنكم أتعامل مع كل الأمور بشرف بأمانة بنزاهة كبيرة.

وأضاف: "بقولكم كدا لأن لو كان المسئول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، ولو إيدوا واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم، والحمدلله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة".

يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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