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الرئيس السيسي: بتابع كل ردود الأفعال والقلق يمكن يكون مبرر

08:29 م الإثنين 06 يناير 2025

الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

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كتب- محمد أبو بكر:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح.

وقال السيسي، إنني أتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال والقلق يمكن يكون مبرر، قائلًا:"طب ما السنين اللي فاتت كان فيها قلق والظروف الصعبة كانت موجودة دائمًا، وإن شاء الله تعدي الأمور بسلام".

يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الرئيس السيسي عيد الميلاد البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح
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