الرئيس السيسي يهدي البابا تواضروس "باقة ورد بيضاء" تهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد أبو بكر:

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقة ورد بيضاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قداسة البابا تواضروس له مكان كبير في قلبي، واحترام كبير، وربنا يحفظه ويحميه ويحميكم، وكل عام وأنتم بخير.

يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.