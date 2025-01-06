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الرئيس السيسي يصل كاتدرائية العاصمة الإدارية للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد

08:21 م الإثنين 06 يناير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- عمرو صالح:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ توافد العديد من المهنئين على كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية.

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