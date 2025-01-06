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استقبال السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بأعلام مصر ولافتات التحية

08:20 م الإثنين 06 يناير 2025

الرئيس السيسي يصل الكاتدرائية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
رحب الحاضرون في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع الحضور أعلام مصر ولافتات التحية والترحيب بالرئيس.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وذلك لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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قداس عيد الميلاد الرئيس السيسي استقبال السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح أعياد الميلاد
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