ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش.. الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب- عمرو صالح:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"شعب مصر العظيم الإخوة والأخوات الأقباط يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وتابع: إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

واختتم الرئيس السيسي: "كل عام وأنتم بخير، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار".

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