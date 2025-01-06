إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

أول زيارة ميدانية لوزير التموين إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة -تفاصيل

وزير الأوقاف ورئيس "التنظيم والإدارة" يبحثان موقف مسابقات أئمة وعمال المساجد

كتب- محمد سامي:

وقعت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام، في إطار دعم وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والجهات الإعلامية بالدولة.

وقع البروتوكول اللواء طارق محمد هلال، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ممثلًا عن وزارة الدفاع، وأحمد محمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية، حرص القوات المسلحة على التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الجهة الرائدة في العمل الإعلامى لتعزيز الوعي المجتمعي بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية الشاملة للدولة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن البروتوكول يعد فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون مع القوات المسلحة، مشيدًا بدور إدارة الشئون المعنوية في تنمية الوعي الوطني والتحصين المعرفي بكل التحديات والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى مد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والهيئة الوطنية للإعلام في إطار تطوير منظومة الخدمات الإعلامية المقدمة في مصر.

اقرأ أيضًا:

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

توضيح من "فاكسيرا" بشأن لقاح سرطان عنق الرحم.. وسعر الجرعة

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند