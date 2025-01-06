وزير الأوقاف ورئيس "التنظيم والإدارة" يبحثان موقف مسابقات أئمة وعمال المساجد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث بحثا موقف مسابقات شغل 3 آلاف وظيفة إمام، و3 آلاف وظيفة عامل على 3 سنوات، والتي بدأ الجهاز تنفيذها منذ 2022 بمعدل مسابقتين سنويًا.

وبحث الوزيران، التنسيق لعقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب للعام الثالث، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد امتحان المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة خلال شهر يناير الجاري.

وأثنى وزير الأوقاف على الجهد الكبير الذي يقوم به الجهاز في توفير منظومة مسابقات يفخر بها المصريين، فهي منظومة تحقق المبادئ السامية والأخلاقية والإنسانية المتعلقة بالعدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين المتنافسين للحصول على الوظيفة العامة.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاختيار شاغلي وظائف الأئمة والمدرسين والخطباء، لما لهم من دور حيوي ومهم في تشكيل الوعي الديني، كما تولي أهمية أيضا لشاغلي وظائف عمال بالمساجد لعظم الدور الذي يقومون به وهو العناية ببيوت الله في الأرض.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري لحرصه الكبير على اختيار أكفأ المتقدمين لهذه المهنة المهمة والسامية، لذلك يحرص الجهاز على حسن انتقاء أكفأ المتقدمين عبر منظومة المسابقات المركزية، التي أنشأها وحصنها ضد أي عبث بشري.

وفي ختام اللقاء، قال وزير الأوقاف: أتوجه بجزيل الشكر وكامل الامتنان على الأداء الرفيع والمشرف والمثالي، لفريق العمل الذي أوفده الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، لدعم الوزارة في إنجاح حركة التنقلات الأولى للعاملين على مستوى الجمهورية.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ، عن خالص تقديره وشكره للدكتور أسامة الأزهري لحرصه على إعطاء الفرصة للجهاز لتقديم الدعم الفني اللازم، و"لم شمل" أسر الموظفين وتلبية رغبات الزملاء الموظفين بالوزارة ونقلهم لمقار عمل قريبة من محال سكنهم، مع مراعاة انضباط سير العمل بالوحدات المختلفة التابعة للوزارة، مؤكدًا ترحيب الجهاز بتقديم كل أشكال الدعم الإداري والتكنولوجي المتعلق بالموارد البشرية لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأهدى وزير الأوقاف، درع الوزارة إلى رئيس الجهاز، تقديرًا للدعم الذي يقدمه الجهاز للوزارة، كما كرم فريق عمل الجهاز الذي شارك في معاونة الوزارة في تنفيذ حركة التنقلات.

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