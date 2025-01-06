هل اللقاحات وسيلة للنصب؟.. ساويرس يروي تجربته خلال كورونا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إصابته بالأنفلوانزا، رغم تلقيه اللقاح مطلع فصل الشتاء الحالي.

وقال ساويرس عبر صفحته على موقع "x"، الاثنين: "أخذت لقاح الأنفلونزا في بداية الشتا وبردوا جالي، ووقت الكورونا خدت 3 فايزر وجاتلي، شكل اللقاحات دي نصبة كبيرة".

يأتي ذلك ردًا على تدوينة أحد الأشخاص، والتي جاء فيها: "أنا دائما كل سنة آخذ لقاح الأنفلونزا، مهم جدًا، ولا أمرض بالأنفلونزا، وفي وقت كورونا أخذت اللقاح 3 مرات، والحمد لله لم أمرض بكورونا، مع أني كنت أسافر جوًا كثيرا، الفيروسات لا علاج لها، لذلك فالوقاية باللقاحات هو الطريق الوحيد.

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