لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يُعاود الانعقاد 19 يناير

03:48 م الإثنين 06 يناير 2025

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 19 يناير المقبل.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، طلبا مناقشة من الأعضاء بشأن البرامج الثقافية وتطوير قصور الثقافة وتعزيز الحرف اليدوية، إلى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار، لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

اقرأ أيضًا:

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

توضيح من "فاكسيرا" بشأن لقاح سرطان عنق الرحم.. وسعر الجرعة

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ تطوير قصور الثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل اللقاحات وسيلة للنصب؟.. ساويرس يروي تجربته خلال كورونا

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الأرضي مسبقة الدفع
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها