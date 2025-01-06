رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يُعاود الانعقاد 19 يناير

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 19 يناير المقبل.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، طلبا مناقشة من الأعضاء بشأن البرامج الثقافية وتطوير قصور الثقافة وتعزيز الحرف اليدوية، إلى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار، لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

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