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رئيس "الشيوخ": الثقافة "رقم 1" وتستحق أن تكون من الأولويات

03:44 م الإثنين 06 يناير 2025

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الثقافة لها دور مهم في المجتمعات، وأزعم أن الثقافة القديمة هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.

وأضاف عبد الرازق، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة: أصبحت الثقافة ننظر إليها نظرة تالية، مع أنها رقم 1، وأزعم لو أُحْسِن إدارة الموضوع من القديم وأخذ ما يستحق، كان كفانا الكثير من السلوك المنحرف والفكر المنحرف "اللي عمل الكلام ده كله"، ولعل الشعوب تُربَّى كما تُربَّى الأطفال.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن ملف الثقافة في حاجة إلى الكثير والكثير، وأن تُصبح الثقافة من الأولويات لأنها تستحق ذلك.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

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عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ
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