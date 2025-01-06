من الطفولة لكرسي المشيخة.. صور نادرة لشيخ الأزهر في ذكرى مولده الـ 79

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تحل في السادس من يناير كل عام ذكرى ميلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946.

وتولى الدكتور أحمد محمد أحمد الطيِّب الحساني، شيخُ الأزهرِ الشَّريفِ، عدة مناصب قبل أن يعتلي كرسي المشيخة في الـ 19 من مارس عام 2010، وهي "مفتي الديار المصرية - رئيس جامعة الأزهر الأسبق".

ويعد شيخ الأزهر، هو الإمام الـ 50 للجامع الأزهر، خلفًا للإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وينتمي شيخ الأزهر، لأسرة صوفية عريقة ونَسَبٍ هاشِميٍّ عَلَوِيٍّ شريف، وهو أستاذ في العقيدة الإسلامية وصاحب فكرٍ إصلاحي معتدل، لا يميل إلى التشدد في الدين ولا يقبل التفريط فيه، بل يفضل الوسطية التي يراها أفضل ما يميز الدين الإسلامي، مجسدًا في ذلك المنهج الأزهري الوسطي الأصيل بكل ما يحمله من إعمال للعقل وقبول للآخر وانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفة.

وينشر "مصراوي" أبرز الصور النادرة لشيخ الأزهر في ذكرى مولده الـ 79، والتي تداولتها المجموعات الخاصة بمعلمي الأزهر الشريف ومحبي الإمام الأكبر.

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