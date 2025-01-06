وزيرة التنمية المحلية تعلن إنجازات ملف القضية السكانية خلال 2024

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا ضمن الحصاد السنوي للوزارة لعام 2024، حول أبرز تطورات تنفيذ المشروع القومي لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والجهود والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، والمبادرات المحلية الأخرى التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

وأكدت الدكتور منال عوض، سعي الوزارة الدائم لتحقيق الهدف القومي للسيطرة على النمو السكاني، موضحة أنه يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع المطلوب تحقيقها للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات، وذلك من خلال صياغة البرامج التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء تضم (الوضع السكاني/ الوضع الاجتماعي/ الخدمات/ الموارد الطبيعية/ المشاكل والتحديات).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية بالوزارة شاركت في تحديث "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030"، ووضع الخطة التنفيذية 2024-2025، والتي تضمنت 96 مبادرة مقترحة من وحدات السكان بالمحافظات بالمحاور الخمسة للخطة، بالإضافة إلى عدد 6 مبادرات ضمن مبادرة الـ 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية.

كما شاركت الوحدة بجلسة حوارية في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية خلال أكتوبر 2024، لعرض تجربة الوزارة في حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات والتجارب الناجحة لبعض وحدات السكان بالمحافظات بالإضافة إلي مشاركة وزيرة التنمية الأهلية في جلسة "اللامركزية والتنمية البشرية" في المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعدد من المحافظين والمسؤولين.

وأشارت منال عوض، إلى جهود الوحدة المركزية للسكان لدعم وبناء القدرات حيث تم عمل 48 زيارة ميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات لمناقشة أهداف المشروع وأهميته في تفعيل اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني ومتابعة مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما تم عقد 25 لقاءً مرئيًا وسمعيًا عن القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان، وإنشاء 18 صفحة فيسبوك بالمحافظات مخصصة لنشر الأنشطة التنسيقية مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، إلى جانب صفحة فيسبوك لوحدة السكان المركزية بالوزارة، وجروب فيسبوك "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" لنشر جميع أنشطة وحدات السكان التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلي، أنه تم تقديم الدعم اللازم لفرق العمل السكانية من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للمحافظات والتدريبات الافتراضية، حيث قامت وحدة السكان المركزية بتدريب 2474 من رواد العمل السكاني بالتنمية المحلية والمديريات المختلفة والمجلس القومي للسكان على مهارات إدارة البرنامج السكاني ورفع الوعي بالقضية السكانية والسياسات المختلفة لخفض النمو السكاني وعرض تجارب الدول ونماذج العمل لرصد المشكلات وتحليلها وتحليل شركاء العمل والدعوة لكسب التأييد والتخطيط المبني على النتائج والتنسيق والمتابعة والتقييم والمؤشرات السكانية وتحليلها.

ولفتت منال عوض، إلى أنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولي الوحدات والعاملين بها حيث قامت وحدة السكان بتنفيذ 4 برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة في "ديناميكيات السكان"، و"التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية"، و"التقديرات السكانية المستقبلية"، وبرنامج آخر معد خصيصًا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن "بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية"، وتم رفع وعي أكتر من 2000 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمي للسكان بالقضية السكانية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، بعض المبادرات التي نفذها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بتكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والتعليمي بالتعاون مع كل شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والبطالة، وزواج القاصرات، ختان الإناث، وخفض معدلات الإنجاب، وذلك إلى جانب مبادرة تحدث معه التي أطلقتها الوزارة موجه للشباب لرفع الوعي بالقضية السكانية، والصحة الإنجابية، وخطورة زواج القاصرات، وخطورة ختان الإناث، وأهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، وتربية الأطفال.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشفت وزيرة التنمية المحلية، عن متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات في المحاور الأربعة للمبادرة منذ بدايتها حتى الآن، ومنها مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي والتمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الوزارة في دعم جميع المحافظات لتنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وتركز خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية على استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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