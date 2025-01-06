رئيس "ثقافة الشيوخ": قصور الثقافة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة قبل محاسبتها على المنتج

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الثقافة ضمانة للحفاظ على استقرار الدولة، وهي قضية أمن قوم، والضمان الأهم لوعي الشباب والحفاظ على الهوية، ولم تعد ترفًا ولا وجاهة اجتماعية؛ بل هي أحد عناصر الأمن القومي.

وأشار مسلم، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة طلبي مناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، إلى أهمية قضية الوعي، قائلًا: "قصور الثقافة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة قبل محاسبتها على المنتج، فالحكومة لم تقدم الدعم لقصور الثقافة ولا قضية الوعي، ووزير الثقافة مسؤول عن المنتج؛ ولكن لا بد من وجود التمويل والموازنات قبل المحاسبة على المنتج.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ: "الثقافة هي الهوية وهي الوعي، وقصور الثقافة هي الأقرب للشباب في القري، وهناك 600 قصر ثقافة ولها انتشار واسع، والتواصل المباشر أفضل من التواصل غير المباشر، عن طريق الإعلام؛ لأن القناعات أو تغير القناعات يتم بشكل أفضل من خلال التواصل غير المباشر.

وأضاف مسلم أيضًا أنه لا يوجد تنسيق حكومي في قضية الوعي، ولم تقم الحكومة باجتماع واحد حتى الآن للتنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة حول قضية الوعي، وهي قضية مهمة.

وطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، باتخاذ قرارات جريئة وتوفير موازنات لقصور الثقافة؛ لتتمكن من القيام بدورها.

وأيَّدَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة الدكتور محمود مسلم، قائلًا إنه يؤيد ما قاله النائب، لأن هناك مناطق تماس بين وزارة وأخرى في قضية الثقافة ونشر الوعي بين الشباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب استطاعت الوصول إلى معادلة جيدة في توفير التمويل.

وأضاف رئيس "الشيوخ" أن وزارة الثقافة معنية بالمنتج وبمدى ثقافة الشباب وستحاسب على ثقافة الشباب؛ ولكن توفير التمويل واجب ضروري، وقبل الحساب على المنتج نتساءل أين الأدوات الفاعلة لتحقيقه؟

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