رصد ومتابعة الجهود التنموية.. تفاصيل زيارة "قومي حقوق الإنسان" الميدانية إلى أسيوط

كتب- محمد نصار:

اختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة د.محمد ممدوح، عضو المجلس، اليوم الإثنين، زيارتها الميدانية لمحافظة أسيوط ؛ بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد ومتابعة الجهود التنموية بالمحافظة، والتعرف على أهم التحديات في هذا الشأن.

واستهلت اللجنة زيارتها بعقد اجتماع مع اللواء د.هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، بمشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الاطلاع على تجربة المحافظة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي، وأبرز المكتسبات المتحققة، والتحديات التي تواجه المحافظة، وآليات العمل المشترك لتعزيز حقوق المواطنين؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وعقد الوفد اجتماعًا مع د.أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تناول مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والجامعة؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وعقد الوفد أيضًا اجتماعًا مع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، برئاسة أ.د.أحمد المنشاوي؛ لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون مع المجلس لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وقام وفد المجلس بزيارة تفقدية لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومقره جامعة أسيوط؛ تم خلالها عقد لقاء مع د.أيمن محمد عياد، مدير المعهد؛ للتعرف على محاور عمل المعهد والأنشطة والبرامج التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع بعض النماذج الشبابية التي تخرجت في المعهد وحصلت على فرص عمل.

وزار وفد المجلس مركز الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة؛ وتم خلالها الالتقاء مع د.أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس مجلس إدارة المركز، ود.أمنية محمد مدير المركز، وإجراء جولة في المركز للتعرف على الخدمات التي يقدمها، وبحث سبل الدعم خلال الزيارة، وتم عقد ورشة عمل توعوية بمشاركة 120 من القيادات والعاملين بوزارة المالية، من محافظات (المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج)، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد ورشة عمل بمعهد تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة 100 شاب وفتاة؛ بهدف توعيتهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في التعليم والحق في العمل، وتأهيلهم لسوق العمل الحر.

وانتهت الزيارة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:

- إطلاق "مبادرة 5 دقائق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، التي تستهدف تخصيص أول محاضرة بالفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة أسيوط لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

- اقتراح توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسيوط لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

- تنظيم المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجامعة والمحافظة، والجهات المعنية، لعرض التجارب الناجحة والتحديات في هذا المجال.

- استمرار التعاون مع وزارة المالية في عقد ورش العمل والندوات؛ لنشر مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.

وكرم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور محمد ممدوح؛ بإهدائه درع الجامعة، تقديرًا لدوره ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد محمد ممدوح أن الزيارة عكست حرص المجلس على دعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية والحقوق الاقتصادية في محافظات الصعيد، مشيدًا بالدور الرائد الذي يلعبه محافظ أسيوط ورئيس الجامعة في هذا الإطار، داعيًا إلى استمرار التنسيق والتعاون المشترك من أجل حماية ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

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