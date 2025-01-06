مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الحرف اليدوية في مصر

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال وأكثر من عشرين عضوًا، لبحث سياسة الحكومة بشأن دعم وتعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

أهمية الحرف اليدوية

أكدت النائبة هالة كمال، أن الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية وهوية وطنية، مشيرةً إلى أنها ليست فقط جزءًا من التراث الثقافي المصري، بل هي أيضًا قاطرة للتنمية وثروة سياحية.

وأوضحت أن هذه الحرف تُجسد التفاعل بين الإنسان وبيئته، مما يعبر عن الهوية الثقافية والأصالة الوطنية.

تحديات تواجه الحرف اليدوية

- تشتت الجهات المسؤولة عن هذه الحرف وتعددها بين الوزارات المختلفة.

- غياب استراتيجية موحدة لحماية ودعم الحرفيين.

- منافسة المنتجات الصناعية التي تهدد باندثار الحرف التقليدية.

- نقص الدعم اللازم للحفاظ على هذه الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على المهارات اليدوية ولا تتطلب تجهيزات تكنولوجية معقدة.

أبرز الحرف اليدوية التراثية في مصر

- المنسوجات اليدوية والتطريز.

- المنتجات الزجاجية.

- حرف الأحجار، والفخار، والخزف، والسيراميك.

- المشغولات الخشبية، السجاد، والكليم اليدوي.

- صناعة المجوهرات والحُلي، الشمع، والصناعات المعدنية.

الحلول المقترحة

- إنشاء كيان موحد مسؤول عن وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لدعم الحرف اليدوية.

- تعزيز مكانة هذه الحرف على الخريطة السياحية.

- تقديم الدعم اللازم للحرفيين بما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

- العمل على استدامة هذه الحرف كجزء من الاقتصاد القومي.

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