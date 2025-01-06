تكريم الإعلامي أيمن عدلي تقديرًا لعطائه في نقابة الإعلاميين

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كتب- أحمد جمعة:

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين؛ تقديرًا لمسيرته وجهوده المتميزة وعطائه في خدمة النقابة وتطوير قطاع الإعلام.

جاء التكريم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الإعلاميين، والذي شهد إطلاق استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى السيطرة على فوضى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهنية الإعلام والحفاظ على معايير المصداقية والأخلاقيات في المجال الإعلامي.

وفي كلمته خلال التكريم، أشاد الدكتور طارق سعدة بالدور الذي لعبه أيمن عدلي في رفع كفاءة التدريب والتثقيف داخل النقابة، مؤكدًا أن جهوده ساهمت في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين القادرين على مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وأعرب "عدلي" عن شكره وتقديره لهذا التكريم، معتبرًا أنه حافز لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالمهنة ودعم دور الإعلاميين في مواجهة التحديات الحالية.

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة، وتركزت المناقشات حول أهمية تنظيم العمل الإعلامي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ودور النقابة في التصدي لفوضى السوشيال ميديا وتعزيز الثقة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

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