وزير الزراعة يبحث الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات الزراعية

كتب- محمد نصار:

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وكامل سلام، ممثل البنك التجاري الدولي، البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية، وكذلك ممثلي البنوك المشاركة، وحمدي عزام، مدير البرنامج، وأعضاء مجلس الأمناء، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2024 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ 749 مليون جنيهًا لأكثر من 17.6 ألف مستفيد ما بين مزارع ومشروعات صغيرة وشركات خلال 2024.

وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة عليه خلال السنوات الماضية 11.47 مليار جنيه لأكثر من 436 ألف مزارع ومستفيد نهائي.

وقال حمدي عزام، مدير البرنامج، إن علاء فاروق، وزير الزراعة، وجه خلال الاجتماع بوضع استراتيجية جديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة وتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي على نطاق أكبر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على تمويل بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة يتولى تنفيذها البنك التجاري الدولي CIB (البنك الوكيل) للبرنامج بالتعاون مع 16 بنكًا مشاركًا والوحدات الفنية للبرنامج بعد هيكلتها ووضع خطة عمل جديدة لها بما يضمن تغطية الجوانب المالية والفنية للمشروعات الممولة وكذلك التغطية الجغرافية الشاملة لها.

وأضاف "عزام"، أنه خلال الاجتماع تم إقرار إعادة تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة بما يدعم وفرة التمويل بالعملة الأجنبية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه "فاروق"، الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه، مشيرًا إلى إشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.

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