عيد الميلاد المجيد.. نقيب المعلمين يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية

كتب- أحمد الجندي:

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في احتفالية الطائفة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد، مساء أمس الأحد، في مقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وقدم نقيب المعلمين التهنئةَ إلى الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والإخوة الأقباط، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العزيز بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والرخاء.

وأوضح الزناتي أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد، يعكس تماسك النسيج الوطني للشعب المصري، ومدى الترابط الذي يعزز الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة كل التحديات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد كبير من رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة.

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