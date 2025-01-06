قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث، عن تعديلات جديدة، بالتزامن مع مباراة الأهلي وسموحة غدًا.

ويواجه الأهلي نادي سموحة غدا الثلاثاء 7 يناير 2025 في تمام الساعة 4 مساءً.

وقالت الشركة، في بيان: الأهلي هيواجه سموحة في ستاد القاهرة، محطاتنا وخصوصًا محطة الاستاد، جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت الشركة: هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، واللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

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