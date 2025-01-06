21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

كتب- محمد نصار:

تتيح بوابة الوظائف الحكومية، بوابة التوظيف الحكومية الرسمية في مصر، التقديم على فرص عمل في 21 وزارة ومؤسسة وهيئة وجهة حكومية خلال شهر يناير الجاري.

ويمكن الاطلاع على جميع الشروط والتخصصات المطلوبة في مصر عبر رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx

1- وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين).

- مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع (تعيين).

- فني مناورة رابع/ فني مزلقان رابع/ فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين).

- مساعد قائد قطار رابع (تعيين).

- منظم حركة قطارات ثالث/ أخصائي تحكم مركزي ctc ثالث/ مراقب حركة مركزي ثالث (تعيين).

- مهندس حركة ثالث (تعيين).

- مهندس سكة ثالث (تعيين).

- مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين).

- مهندس إشارات ثالث (تعيين).

- مهندس كهرباء ثالث (تعيين).

2- وظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني

- مدير عام الإدارة القانونية.

3- وظائف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

- وظائف قيادية.

4- وظائف جامعة الإسكندرية

- مدير عام الشئون الإدارية.

- مدير عام شؤون المكتبات.

- مدير عام شئون التعليم.

- أمين كلية تكراري (كلية الهندسة - كلية التربية - كلية الآداب - كلية الحقوق - كلية الأعمال - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - كلية الطب - كلية العلوم - كلية الزراعة).

- أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

- مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

5- وظائف جامعة بورسعيد

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

- أمين الجامعة المساعد.

- مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

6- وظائف هيئة تنمية الصعيد

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.

7- وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي.

8- وظائف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

- مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

- مدير عام الإدارة العامة للحملة الميكانيكية.

- مدير عام الإدارة العامة للجراجات.

- مدير عام الإدارة العامة للورش الإنتاجية.

- مدير عام الإدارة العامة للإنقاذ والطوارىء.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون النظافة العامة.

- رئيس الإدارة المركزية للكهرباء.

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

9- وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

10- وظائف جامعة الأزهر

- وظائف معيد.

11- وظائف محافظة المنوفية

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

12- وظائف الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مساعد الوزير.

13- وظائف وزارة المالية

- رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية.

- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

- رئيس قطاع الحسابات الختامية.

- رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية.

- رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية.

- رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

14- وظائف الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

15- وظائف الهيئة العامة للمواني البرية والجافة

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لميناء السلوم البري.

16- وظائف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الفنية للمشروعات البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية الخارجية.

- مدير عام الأمانة العامة للمجالس النوعية.

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء العلمي.

17- وظائف مديرية العمل بالقاهرة

- مدير عام منطقة.

- مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب المهني.

18- وظائف مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة

- مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشئون المرأة والخدمة العامة.

19- وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- مدير عام نظم الإشارات والتحكم المركزي.

- مدير عام الأعمال الكهربائية.

20- وظائف محافظة سوهاج

- سكرتير مركز ومدينة سوهاج.

21- وظائف وزارة التنمية المحلية

- رئيس حي (المستوى الوظيفي مدير عام).

- رئيس مدينة (المستوى الوظيفي مدير عام).

- رئيس مركز ومدينة (المستوى الوظيفي مدير عام).

- سكرتير عام مساعد محافظة (المستوى الوظيفي مدير عام).

- رئيس حي (المستوى الوظيفي العالي).

- رئيس مركز ومدينة (المستوى الوظيفي العالي).

- سكرتير عام مساعد محافظة (المستوى الوظيفي العالي).

- سكرتير عام محافظة (المستوى الوظيفي العالي).

- رئيس مدينة (المستوى الوظيفي الممتاز).

- رئيس مركز ومدينة (المستوى الوظيفي الممتاز).

- سكرتير عام محافظة (المستوى الوظيفي الممتاز).

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