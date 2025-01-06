ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، الضوابط المنظمة لصرف حافز تطوير التعليم للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والصف الأول الإعدادي وشيخ ووكيل المعهد والموجهين، للعام الدراسي 2025/2024.

ونص منشور على حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أن يتم صرف حافز تطوير التعليم طبقا للضوابط التالية:

- أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس أو في الصفوف المشار إليها.

- يصرف الحافز بقيمة 800 جنيه لشيخ المعهد والوكيل بشرط الإشراف على المعلمين خلال اليوم الدراسي.

- يصرف الحافز للموجهين على حسب الخطة بالإشراف على المعلمين المشاركين في منظومة التطوير.

- يصرف الحافز للموجه الأول بالمنطقة بشرط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام.

- يصرف الحافز للموجه العام بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية بالمنطقة.

- يصرف الحافز لمدير مرحلة رياض الأطفال بكل منطقة بحد أقصى "800" جنيه.

- يصرف الحافز بناء على تقرير مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة.

- يتم صرف الحافز كاملا للفترة من أول أكتوبر، بداية من العام الدراسي الحالي، طبقا للشروط التالية:

- استيفاء النصاب المقرر أسبوعيا طبقا للمسمى الوظيفي.

- استيفاء الحضور بما لا يقل عن 20 توقيعا في الشهر، عدا فبراير "18 توقيعا"، وصرف بنسبة الحضور الفعلية إلى عدد أيام الحضور شهريا.

يصرف الحافز للموجهات والمعلمات الحاصلات على إجازة وضع والإجازات المرضية بأجر كامل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"الإسكندرية للكهرباء" تٌعلن حالة الطوارئ ٦ أيام لمواجهة "نوة الفيضة الكبرى"

نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع برتوكول تعاون مع معامل رويال لاب

سكن لكل المصريين.. آخر موعد للتقديم في شقق محدودي الدخل وسداد جدية الحجز