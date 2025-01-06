رشوان توفيق لـ"مصراوي": وجدت نور الإيمان على وجه وزير الأوقاف خلال زيارته لي"

كتب – مؤمن سعد:

تصدر اسم الفنان توفيق رشوان، محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد زيارة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف له، والذي هنأه بمناسبة حلول شهر رجب المبارك.

وقال الفنان الكبير رشوان توفيق في تصريح لـ"مصراوي": عندما أبلغوني برغبة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في زيارتي بمنزلي، رحبت بتواجده على الفور وسعدت كثيرًا باهتمامه برؤيتي والاطمئنان عليّ. وأتوجه له بجزيل الشكر والامتنان، هذا الرجل الفاضل والصالح. والحقيقة أنني أحبه في الله من غير أن نتقابل من قبل.

وأضاف: في الزيارة، وجدت وجهه يضيء بنور الإيمان، وحرص على الاطمئنان على صحتي بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لنزلة شعبية حادة. ولكن الحمد لله تعافيت منها وأصبحت بصحة مستقرة.

وأوضح: أكثر ما فرحني هو حالة الحب التي تلقيتها من الجمهور، وأحمد الله أنني رأيت ذلك بعيني قبل وفاتي، لأن المدح والتكريم عادة ما يأتيان للإنسان بعد رحيله وليس في فترة حياته، وأعتبر حب الجمهور لي منحة ونعمة من الله وسببًا في الشعور بالراحة الدائمة.

ونشرت وزارة الأوقاف بيان، عبر حسابهم الخاص بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "في لفتة إنسانية وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق، قام الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بزيارة الفنان رشوان توفيق للاطمئنان على صحته، وتهنئته بالعام الجديد وقدوم شهر رجب المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام يمن وبركة، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، حيث بلغ الفنان الكبير من العمر اثنين وتسعين عامًا".

وتابع البيان: "عمَّ الزيارة جوٌّ من الود والألفة، واستعرض الفنان الأستاذ رشوان توفيق مسيرته والأوسمة والجوائز التي حصل عليها والصور التذكارية، مع حديث عن تاريخ عائلته العريق".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة الودية للفنان الكبير تقديرًا له، وقد سأله الوزير قائلا علمت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتيت لأستمع من سيادتك إلى ذلك، فتحدث الفنان الكبير عن مشاهداته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك مشاهداته لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وذكر الفنان الكبير أنه يرد الفضل في ذلك إلى السيدة الكريمة والدته رحمها الله، والتي كانت ملازمة للقرآن الكريم وكانت تشغل وقتها بذكر الله جل جلاله.