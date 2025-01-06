فيروس "الميتانيمو البشري" موجود منذ ربع قرن.. الصحة تكشف 5 معلومات موثقة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد مبرر علمي أو طبي للقلق من انتشار فيروس الميتانيمو البشري (HMPV) في الصين، مشددًا على تطبيق إجراءات الترصد بشكل مستدام، ولا يوجد أي توصية طبية بتغيير هذه الإجراءات أو تشديدها في الوقت الراهن.

يأتي هذا في الوقت الذي أثارت تقارير عن تفشي فيروس "الميتانيمو" البشري (HMPV) في الصين قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية تحوله إلى وباء عالمي، وذلك بعد 5 سنوات من أول تنبيه عالمي حول ظهور فيروس كورونا المستجد في ووهان بالصين، الذي تحول لاحقًا إلى جائحة عالمية أسفرت عن وفاة 7 ملايين شخص.

وقال "عبد الغفار" في تصريحات إلى مصراوي، إن هذا الفيروس تم اكتشافه عام 2001، أي منذ 24 عامًا، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن لم تعلن أي جهة علمية كمنظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس يشكل وباءً.

وذكر المتحدث باسم الصحة، أن معدل انتشار هذا الفيروس وقدرته على العدوى أقل كثيرًا من كورونا، كما أن معدل انتشار فيروس الميتانيمو البشري وسط الفيروسات التنفسية من 1 إلى 15، متابعًا: "يعني لو عندي 15 واحد مصاب بأعراض إصابات تنفسية، فمعدل الانتشار المحتمل واحد فقط"، والباقي إصابات تنفسية مختلفة.

وأوضح "عبد الغفار"، أن هذه الفترة من نوفمبر إلى مارس هي فترة انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل عام، ونحن في فترة انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي من أعراضها السعال والكحة وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أن معدلات الإصابات التنفسية في مصر أقل من العام الماضي بنحو 10%، مضيفًا: "الإصابات بالجهاز التنفسي ممكن تخف في يوم أو 4 لكنه ليس من المستغرب أن تستمر من أسبوع لـ 3 أسابيع وهذه أعراض عادية وفق الأعراف الطبية المتعارف عليها".

وبشأن الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري، قال "عبد الغفار"، إنه يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المُتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

* غسل اليدين

* تنظيف الأسطح

* ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

* التهوية الجيدة

* الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة

من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس HMPV؟

ينتشر فيروس الميتانيمو البشري على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعًا خلال فصلي الخريف والشتاء، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة خلال حياتهم، ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.

ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس، كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

ويتم تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـ PCR ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجودة حاليًا، وفق تأكيدات وزارة الصحة.

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