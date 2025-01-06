مستشفى الدعاة يعلن تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجلس إدارة مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية، في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة للمرضى في حالات الطوارئ الحرجة.

ويقدم القسم الجديد خدمات علاجية مبتكرة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، إذ يعمل فريق طبي متخصص على مدار الساعة لتشخيص الحالات وعلاجها بسرعة وكفاءة؛ ما يقلل من المضاعفات الصحية ويعزز فرص الشفاء.

وواصل المستشفى جهوده في تطوير خدماته الصحية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة، مؤكدًا التزامه بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في الرعاية الصحية، إذ يُعد القسم الجديد إضافة متميزة لمرافق المستشفى المتطورة.

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