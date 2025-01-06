رئيس جهاز المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية

كتب- محمد نصار:

ترأس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام 2024 لمؤسسة الطاقة الحيوية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور محمد ممدوح، الأمين العام للمؤسسة، والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلي وزارة الدفاع.

وتم خلال الاجتماع عرض أهم أنشطة ومجهودات المؤسسة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الوحدات التي نفذتها المؤسسة 1921 بنسبة تتجاوز 93% من عدد الوحدات المنفذة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 100 وحدة بمركز الفشن بالتعاون مع الجمعية القبطية وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، وجار العمل على مد العمل بهذا البروتوكول لتنفيذ 100 وحدة أخرى لزيادة قاعدة المستفيدين في هذا المجال.

كما تم الانتهاء من وتسليم 16 وحدة بأسيوط، و6 وحدات أخرى بالبحيرة، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد رئيس جهاز المخلفات، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بمحافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلص آمن من المخلفات وفي نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وأوضح ياسر عبد الله، أنه جار العمل خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدة بيوحاز متوسطة الحجم بطاقة 350 م3 يوميًا بمدينة قويسنا، بالتعاون مع شركة انبي وشركة أنابيب البترول وجارٍ استخراج التصاريح اللازمة، كما أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية لتنفيذ وحدات بيوحاز متوسطة الحجم بمحطات الإكثار الخاصة بمعهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة لإنتاج الكهرباء والسماد الحيوي وتم وضع الخطوط العريضة للمشروع وجار إعداد وثائق المشروع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة باعتبارها مؤسسة فريدة من نوعها في مجال الطاقة الحيوية على المستوى العربي والإقليمي، وكذلك بحث مقترح تطوير الهيكل الإداري للمؤسسة، وتطوير البرنامج التدريبي ليشمل جميع العاملين وجميع التخصصات اللازمة لرفع كفاءة العمل بالمؤسسة.

وأشار رئيس جهاز المخلفات، إلى أنه تم استعراض ملامح الخطة الترويجية المزمع تنفيذها لرفع الوعي بأهمية الوقود الحيوي والعوائد الناتجة عن استخدامه وأنواع وحدات البيوجاز، والخدمات التي تقدمها مؤسسة الطاقة الحيوية، وذلك من خلال مختلف وسائل الاتصال سواء الاتصال الجماهيري المرئي والمسموع المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الفئات المستهدف والأهداف ومنهجية العمل وقنوات الاتصال، للتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج الوقود والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر 2030.

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