"الإسكندرية للكهرباء": 6 أيام طوارئ لمواجهة نوة الفيضة الكبرى

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات والإدارات التابعة لها؛ لمواجهة "نوة الفيضة الكبرى"، التي تتسبب في زيادة ارتفاع الأمواج بشدة؛ خصوصًا أن الفيضة الكبرى تستمر لمدة 6 أيام، وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار في الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إنه تم تشكيل فرق طوارئ على أعلى مستوى؛ تنتشر بنطاق المحافظة، خصوصًا المناطق القريبة من البحر، تحسبًا لأي طوارئ أو مشكلات.

وشدد المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، على ضرورة الالتزام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية؛ خصوصًا أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعًا على رقم 121 لتلقي أية شكاوى على مدار 24 ساعة، والمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، لافتًا إلى وجود غرفة طوارئ في الشركة تعمل على متابعة العمل في جميع المناطق التابعة؛ للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تُلبِّي طموحات المشتركين.

وتهب نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير الجاري وتستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

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