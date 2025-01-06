كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6-1-2025 على كافة أنحاء مناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الاثنين معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن حالة طقس اليوم الاثنين تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة والوجه البحري.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والشرقية، كما تنش الرياع وتصل سرعتها لـ 32 كم في الساعة، إذ جاءت درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 20

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

- السويس الصغرى 11 والعظمى 22

- العريش الصغرى 06 والعظمى 22

- رفح الصغرى 05 والعظمى 21

- الطور الصغرى 11 والعظمى 24

- طابا الصغرى 09 والعظمى 22

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

- الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 17

- العلمين الصغرى 08 والعظمى 16

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 17

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

- الفيوم الصغرى 06 والعظمى 20

- بني سويف الصغرى 05 والعظمى 20

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 20

- أسيوط الصغرى 04 والعظمى 20

- سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21

- قنا الصغرى 09 والعظمى 23

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 22